СМИ: Обама может «бросить вызов» Трампу

«Президент Обама воодушевлен происходящим по всей стране. Граждане осуществляют свое конституционное право собираться, организовывать и выражать свое мнение», - заявил представитель Обамы Кевин Льюис

Журналисты телеканала отмечают, что экс-президент США выступил против политики Трампа спустя десять дней после своего ухода из Белого дома. Однако напрямую политик не стал критиковать действующего президента, а сделал это через своего пресс-секретаря.

В эфире телеканала было озвучено, что в настоящий момент существует дискуссия относительного того, как будет действовать в сложившихся обстоятельствах Барак Обама. Предполагается, что в случае, если он выступит с открытой критикой республиканца слишком рано, это уменьшит эффективность действий. Однако, как ранее заявляли представители команды Обамы, бывший президент не хочет становиться лидером антитрамповских протестов.

Массовые акции протеста против политики Трампа Барак Обама поддержал 30 января. Бывший глава государства заявил, что «американские ценности находятся под угрозой» и граждане должны «давать услышать свои голоса выбранным ими должностным лицам».

27 января президент США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает полный запрет для въезда на территорию страны гражданам семи государств: Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Судана, Сомали, Йемена. Также на 120 дней был приостановлен прием сирийских беженцев. Указ об ужесточении иммиграционной политики стал одним из самых жестких указов Дональда Трампа на посту президента.

Против этого распоряжения выступили 16 генеральных прокуроров американских штатов, квалифицировавших его как «противоречащим конституции». Данный указ вызвал критику и со стороны международных организаций, в том числе и со стороны Организации объединенных наций (ООН). Против этого постановления в ряде крупных городов США прошли массовые акции протеста. В частности, в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке акция собрала порядка 2 тысяч человек.

Дональд Трамп вступил в должность президента 20 января 2017 года. Церемония инаугурации также проходила на фоне массовых акций протеста.