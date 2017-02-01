Главные события среды

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Минобороны Украины призналось в наступлении в Донбассе
Замминистра обороны Украины Игорь Павловский заявил, что украинская армия «шаг за шагом» продвигается вперед в Донбассе. Об этом сообщает 112.ua.
На грани жизни и смерти. Что происходит с сирийским лидером?
Фото: REUTERS
Арабская журналистка Висамела Хурра опубликовала в сети запись телефонного разговора с представителем больницы, где, предположительно, находится президент Сирии Башар Асад, сообщает портал Timeturk.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет использовать каждую возможность в ООН «для защиты Украины от российской вооруженной агрессии». Об этом он написал в своем Twitter.
Россиян начнут штрафовать за хамон и пармезан
Фото: Коммерсантъ
Роспотребнадзор предложил ввести штрафы для граждан за перевозку и хранение санкционных продуктов. Законопроект о внесении изменений в ст. 14.2 Кодекса об административных правонарушениях, размещен на официальном портале правовой информации.
СМИ сообщили о повышении пенсионного возраста в РФ
Правительство РФ приняло окончательное решение повысить пенсионный возраст. В настоящее время обсуждаются конкретные параметры повышения, сообщают «Известия».
Совфед одобрил декриминализацию домашних побоев
Фото: globallookpress.com
Совет Федерации на заседании 1 февраля поддержал закон о переводе первого случая домашних побоев из уголовных преступлений в административные правонарушения, сообщает РИА Новости.
Безруков попросил защиты у Верховного суда
Актер Сергей Безруков попросил председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева «срочно и тщательно» проверить судей Савеловского суда Москвы. Обращение артиста опубликовано на официальном сайте инстанции.
Спрогнозированы сроки падения Луны на Землю
Фото: REUTERS
Планетолог Джейсон Барнс из Университета Айдахо в США заявил, что возможное столкновение Земли и Луны произойдет через 65 миллиардов лет, пишет Forbes.
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