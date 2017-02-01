Главные события среды

Минобороны Украины призналось в наступлении в Донбассе

Замминистра обороны Украины Игорь Павловский заявил, что украинская армия «шаг за шагом» продвигается вперед в Донбассе. Об этом сообщает 112.ua.

На грани жизни и смерти. Что происходит с сирийским лидером?

Арабская журналистка Висамела Хурра опубликовала в сети запись телефонного разговора с представителем больницы, где, предположительно, находится президент Сирии Башар Асад , сообщает портал Timeturk.

Порошенко объявил дипломатическую "войну" России в СБ ООН

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет использовать каждую возможность в ООН «для защиты Украины от российской вооруженной агрессии». Об этом он написал в своем Twitter.

Россиян начнут штрафовать за хамон и пармезан

Роспотребнадзор предложил ввести штрафы для граждан за перевозку и хранение санкционных продуктов. Законопроект о внесении изменений в ст. 14.2 Кодекса об административных правонарушениях, размещен на официальном портале правовой информации.

СМИ сообщили о повышении пенсионного возраста в РФ

Правительство РФ приняло окончательное решение повысить пенсионный возраст. В настоящее время обсуждаются конкретные параметры повышения, сообщают «Известия».

Совфед одобрил декриминализацию домашних побоев

Совет Федерации на заседании 1 февраля поддержал закон о переводе первого случая домашних побоев из уголовных преступлений в административные правонарушения, сообщает РИА Новости.

Безруков попросил защиты у Верховного суда

Актер Сергей Безруков попросил председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева «срочно и тщательно» проверить судей Савеловского суда Москвы. Обращение артиста опубликовано на официальном сайте инстанции.

Спрогнозированы сроки падения Луны на Землю Фото: REUTERS