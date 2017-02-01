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Главные события среды

О чем проговорился Киев, почему Безруков просит защиты у суда и другие события дня
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Минобороны Украины призналось в наступлении в Донбассе
Замминистра обороны Украины Игорь Павловский заявил, что украинская армия «шаг за шагом» продвигается вперед в Донбассе. Об этом сообщает 112.ua.
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На грани жизни и смерти. Что происходит с сирийским лидером?

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Арабская журналистка Висамела Хурра опубликовала в сети запись телефонного разговора с представителем больницы, где, предположительно, находится президент Сирии Башар Асад, сообщает портал Timeturk.
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Порошенко объявил дипломатическую "войну" России в СБ ООН
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет использовать каждую возможность в ООН «для защиты Украины от российской вооруженной агрессии». Об этом он написал в своем Twitter.
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Россиян начнут штрафовать за хамон и пармезан

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Роспотребнадзор предложил ввести штрафы для граждан за перевозку и хранение санкционных продуктов. Законопроект о внесении изменений в ст. 14.2 Кодекса об административных правонарушениях, размещен на официальном портале правовой информации.
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СМИ сообщили о повышении пенсионного возраста в РФ
Правительство РФ приняло окончательное решение повысить пенсионный возраст. В настоящее время обсуждаются конкретные параметры повышения, сообщают «Известия».
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Совфед одобрил декриминализацию домашних побоев

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Совет Федерации на заседании 1 февраля поддержал закон о переводе первого случая домашних побоев из уголовных преступлений в административные правонарушения, сообщает РИА Новости.
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Безруков попросил защиты у Верховного суда

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Актер Сергей Безруков попросил председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева «срочно и тщательно» проверить судей Савеловского суда Москвы. Обращение артиста опубликовано на официальном сайте инстанции.
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Спрогнозированы сроки падения Луны на Землю

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Планетолог Джейсон Барнс из Университета Айдахо в США заявил, что возможное столкновение Земли и Луны произойдет через 65 миллиардов лет, пишет Forbes.
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