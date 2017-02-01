Валерию и Королеву не пустят на "Евровидение"

Российских артистов, входящих в черный список Министерства культуры Украины, не пустят на "Евровидение". Об этом стало известно на брифинге на официальной жеребьевке полуфиналов конкурса в Киеве.

"Мы находимся в постоянном контакте с российской делегацией и договорились с ее руководителем – в состав российской делегации войдут только те лица, которые могут работать в Украине", – цитирует украинское издание "Общественное вещание" супервайзера конкурса Йона Ола Санда