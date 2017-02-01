Минобороны Украины призналось в наступлении в Донбассе

Замминистра обороны Украины Игорь Павловский заявил, что украинская армия «шаг за шагом» продвигается вперед в Донбассе. Об этом сообщает 112.ua.

«На сегодняшний день, как бы оно ни было, но метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись» - сказал он, добавив, что «цель агрессора - вернуть их в прежнее положение».

В то же время Павловский выразил надежду, что 1 февраля на встрече представителей контактной группы по Донбассу удастся достичь договоренности о взаимном прекращении огня. Также замминистра рассказал об уменьшении интенсивности обстрелов и заявил, что ВСУ дает на эти обстрелы «адекватный» ответ.

«Практически было два обстрела на том направлении. Это «Град». Два обстрела было из 152-мм установки, три обстрела было из 122-мм, и остальные - это практически стрелковое оружие. <…> Большинство огневых средств находится в жилых кварталах Донецка. Я думаю, что как раз после трехсторонней встречи с теми группами, которые работают от РФ, Украины и ОБСЕ , будут достигнуты эти договоренности», - сказал он.