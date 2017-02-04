В Луганске взорвалась машина начальника милиции ЛНР

В центре Луганска взорвался внедорожник Toyota, принадлежащий начальнику управления народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, полковнику Олегу Анащенко . Об этом в субботу, 4 февраля, агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

Взрыв произошел в районе квартала Мирный. В машине находились два человека, оба погибли. По предварительным данным, один из них — сам полковник Анащенко.