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В Луганске взорвалась машина начальника милиции ЛНР

В Луганске взорвалась машина начальника милиции ЛНР
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В центре Луганска взорвался внедорожник Toyota, принадлежащий начальнику управления народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, полковнику Олегу Анащенко. Об этом в субботу, 4 февраля, агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.
Взрыв произошел в районе квартала Мирный. В машине находились два человека, оба погибли. По предварительным данным, один из них — сам полковник Анащенко.
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Украина В мире Луганск
Олег Анащенко
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