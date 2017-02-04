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В Луганске взорвалась машина начальника милиции ЛНР
Фото: МВД ЛНР
В центре Луганска взорвался внедорожник Toyota, принадлежащий начальнику управления народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, полковнику Олегу Анащенко. Об этом в субботу, 4 февраля, агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.
Взрыв произошел в районе квартала Мирный. В машине находились два человека, оба погибли. По предварительным данным, один из них — сам полковник Анащенко.
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