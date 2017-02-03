В Киргизии ищут подростков, вовлеченных в "игры смерти"

Правоохранительные органы столицы Киргизии проводят рейды по интернет-клубам для выявления подростков, вовлеченных в виртуальные "игры смерти", сообщила в пятницу пресс-службы мэрии Бишкека.

В среду утром в столице Киргизии произошло самоубийство 15-летнего подростка, выпрыгнувшего из окна пятого этажа. СМИ Киргизии связывают трагическое происшествие с активно распространяющейся через соцсети республики виртуальной игрой, которая склоняет детей к самоубийству.

Ранее минобразования республики обратилось в правоохранительные органы страны с информацией, что подростки Киргизии начали делиться в социальных сетях хэштегами #морекитов, #тихийдом, #явигре, #разбудименяв420. Эти хэштеги отсылают к так называемым "группам смерти", которые стали причиной нескольких случаев суицидов среди несовершеннолетних в РФ. Вступившим в группу детям предлагают принять участие в игре, которая заключается в заданиях, последним из которых якобы становится самоубийство.

"Инспекцией по делам несовершеннолетних УВД Октябрьского района совместно с 10 управлением ГУВД Бишкека в парке при исполнении заданий провокационной игры в социальной сети "Инстаграм" были выявлены и переданы в УВД района пятеро несовершеннолетних. Примерно в 18.00 часов УВД района предотвращена попытка лишения себя жизни по виртуальной игре несовершеннолетними, которые находились в нетрезвом состоянии", — сообщает пресс-служба.

По ее данным, сотрудники правоохранительных органов совместно с администрацией средних школ провели рейды по компьютерным клубам всех районов Бишкека, во время которых были изучены истории посещения интернет-страниц опасного содержания. По результатам проверки удалось выявить восьмерых подростков, посещавших страницы с "играми смерти".

"Со всеми родителями, дети которых выявлены во время рейдов, проведены профилактические беседы и вынесено предупреждение о привлечении к административной ответственности за ненадлежащее воспитание несовершеннолетнего. Также проведены беседы с администраторами компьютерных клубов о запрете посещения несовершеннолетними во время учебного процесса и после 22:00 часов, все они предупреждены о том, что в отношении них будут применяться административные меры вплоть до закрытия заведений", — отметили в мэрии.

Между тем, как сообщает УВД южной столицы Киргизии, факты вовлечения детей в игры под названиями "Синий кит", "Тихий дом" выявлены также в Оше. Стало известно о четырех учениках 7-8 классов местных школ, выполнявших указания администраторов смертельной игры.