WikiLeaks заявил о наличии 1,1 тысяч документов, связанных с Марин Ле Пен

"Из наших архивов: 1138 документов по французскому кандидату (в президенты) Марин Ле Пен", — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице сайта в Twitter.

Также в среду WikiLeaks среду заявил, что в его архивах 3,6 тысячи документов, имеющих отношение к другому кандидату — экс-премьеру Франсуа Фийону , вокруг жены которого в настоящее время разворачивается крупный скандал.

Согласно опросам общественного мнения, Ле Пен с большой вероятностью может победить в первом туре 23 апреля, но проиграет в финале выборов 7 мая, уступив консерватору Франсуа Фийону или центристу Эммануэлю Макрону