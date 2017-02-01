Япония с июня резко ускорит процедуру рассмотрения заявок от беженцев

Министерство юстиции Японии для ускорения процедуры делегирует региональным отделениям иммиграционной службы свои полномочия по рассмотрению заявок от тех, кто хочет получить статус беженца, сообщило агентство Jiji.

Сейчас рассматривает такие заявки только минюст . С мая к рассмотрению этих вопросов будет допущено и руководство восьми региональных отделений иммиграционной службы, которые находятся в различных районах Японии. Как ожидается, система начнет работать в июне.

В последние годы число заявок на право получения статуса беженца в Японии резко возросло. Если в 2010 году их было 1202, то за прошлый год, по данным правительства страны, число заявок на получение статуса беженца достигло своего пика – выше 10 тысяч человек. Между тем, по ситуации на сентябрь удовлетворено было всего 27 таких просьб.