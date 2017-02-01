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США призвали к немедленному прекращению огня на востоке Украины
Госдепартамент США призвал к немедленному прекращению огня на востоке Украины для предотвращения гуманитарного кризиса. Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепа Марка Тонера, опубликованном на сайте департамента.
Тонер отметил, что США глубоко обеспокоены недавним всплеском насилия на востоке Украины в районе Авдеевки и Ясиноватой. По его словам, боевые действия привели к десяткам убитых украинских военных и десяти жертвами среди гражданских лиц.
17 тыс. гражданских лиц, в том числе 2,5 тыс. детей остались без воды, тепла и электричества, заявил Тонер.
"Для того, чтобы предотвратить еще больший гуманитарный кризис , мы призываем к немедленному прекращению огня, к полному и беспрепятственному доступу для наблюдателей ОБСЕ", - отметил представитель Госдепа.
Он добавил, что США продолжают поддерживать полное выполнение минских соглашений.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал события в Авдеевке провокацией украинских властей.
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