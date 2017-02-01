США призвали к немедленному прекращению огня на востоке Украины

Госдепартамент США призвал к немедленному прекращению огня на востоке Украины для предотвращения гуманитарного кризиса. Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепа Марка Тонера , опубликованном на сайте департамента.

Тонер отметил, что США глубоко обеспокоены недавним всплеском насилия на востоке Украины в районе Авдеевки и Ясиноватой. По его словам, боевые действия привели к десяткам убитых украинских военных и десяти жертвами среди гражданских лиц.

17 тыс. гражданских лиц, в том числе 2,5 тыс. детей остались без воды, тепла и электричества, заявил Тонер.

"Для того, чтобы предотвратить еще больший гуманитарный кризис , мы призываем к немедленному прекращению огня, к полному и беспрепятственному доступу для наблюдателей ОБСЕ ", - отметил представитель Госдепа.

Он добавил, что США продолжают поддерживать полное выполнение минских соглашений.