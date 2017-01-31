Немецкая газета обвинила Украину в экскалации конфликта в Донбассе

Киев может сознательно обострять обстановку в Донбассе ради сохранения санкций против России. Об этом говорится в статье, которая опубликовала по итогам визита в ФРГ президента Украины Петра Порошенко немецкая газета Suddeutsche Zeitung.

«По информации Берлина, основанной, в частности, на докладах миссии ОБСЕ на востоке Украины, в настоящее время украинские военные пытаются изменить линию фронта в свою пользу. Как считают в правительственных кругах Берлина, они, очевидно, вносят вклад в рост напряженности», — говорится в статье.

В правительстве ФРГ, как отмечает издание, считают, что Киев сознательно обостряет ситуацию из-за планов президента США Дональда Трампа ослабить или отменить антироссийские санкции. «Как полагают в Берлине, Порошенко пойдет на что угодно, чтобы не допустить отмены санкций против России», — пишет Suddeutsche Zeitung.

В немецком правительстве растет озабоченность в связи с тем, что усилия Киева могут оказаться контрпродуктивным, сообщает газета. В частности, по мнению автора статьи, Трамп может ослабить санкции независимо от ситуации на востоке Украины. «В таком случае Киев получит двойной ущерб: улучшение положения России с одновременным обострением конфликта на востоке Украины. Получится ли отговорить Киев от провокаций, в Берлине прогнозировать не берутся», — отмечает издание.

Ранее во вторник сообщалось, что ведущиеся несколько дней бои под Авдеевкой являются самыми ожесточенными с августа 2015-го, когда украинская армия вела массированные обстрелы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). В тот же день украинская армия обстреляла город Ясиноватая из реактивных систем залпового огня «Град».

30 января Петр Порошенко досрочно прервал визит в Германию из-за ситуации в Авдеевке. 31 января в ходе совещания с силовиками он заявил, что сложившаяся ситуация не позволяет говорить о снятии санкций с России.