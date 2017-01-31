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ВСУ попытались прорвать позиции ополченцев в Новоазовском районе
Фото: twitter.com
Источник Life на передовой линии фронта в Донбассе заявил, что танки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пошли на прорыв позиций ополченцев ДНР. Об этом сообщают Рамблер/новости.
По словам собеседника издания, украинская бронетехника начала заранее подготовленную атаку в Новоазовском районе. Он утверждает, что ВСУ отправили танки к дуге оборонительных позиций Саханка - Ленинское - Коминтерново еще две недели назад.
«В Широкино вошло много брони, в Лебедено много танков пришло - около трех танковых рот. Еще две танковые роты зашли в Водяное, также танки подходили к Коминтернову», - сообщил Life младший лейтенант армии ДНР с позывным Корень.
Ранее ополченцы и представители Вооруженных сил Украины заявили об обострении ситуации в Донбассе. Из-за постоянных обстрелов расположенный под Донецком населенный пункт Авдеевка остался без воды, отопления и света. Власти Украины объявили там чрезвычайное положение. На фоне случившегося украинский президент Петр Порошенко прервал визит в Германию и инициировал экстренный созыв контактной группы по Донбассу.
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