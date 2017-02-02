Трамп: пора бросить свежий взгляд на внешнюю политику

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что пора бросить свежий взгляд на внешнюю политику.

"Настало время бросить свежий взгляд, на внешнюю политику, на события вокруг", — заявил американский лидер на церемонии приведения к присяге нового госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Белом доме.

Американский лидер выразил "уверенность в том, что мы сможем достичь мира и стабильности в это сложное время".

Он также признал, что все "страны имеют право защищать свои интересы".