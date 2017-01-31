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ОБСЕ соберет экстренное заседание по ситуации в Авдеевке

ОБСЕ собирает экстренное заседание
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Постоянный совет ОБСЕ соберет специальное заседание по поводу ситуации в городе Авдеевка Донецкой области. Об этом организация сообщила в твиттере.
«Специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ пройдет сегодня, 31 января», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко соберет экстренную встречу Военного кабинета по поводу ситуации в городе.
Также СМИ сообщили о начале эвакуации жителей из Авдеевки.
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