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ОБСЕ соберет экстренное заседание по ситуации в Авдеевке
Постоянный совет ОБСЕ соберет специальное заседание по поводу ситуации в городе Авдеевка Донецкой области. Об этом организация сообщила в твиттере.
«Специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ пройдет сегодня, 31 января», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко соберет экстренную встречу Военного кабинета по поводу ситуации в городе.
Также СМИ сообщили о начале эвакуации жителей из Авдеевки.
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