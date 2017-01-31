В Черное море вошли корабли НАТО

Во вторник, 31 января, в Черное море вошли испанский фрегат «Альмиранте Хуан де Борбон» и канадский военный корабль «Сент-Джонс». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс»

«Альмиранте Хуан де Борбон» оснащен системой противоракетной обороны «Иджис». Оба корабля входят в состав группы ВМС НАТО, действующей в Средиземном море.

Эти суда примут участие в учениях Sea Shield 2017, которые будут проходить с 1 по 10 февраля в восточной части Черного моря.

В скором времени к двум кораблям должны присоединиться эсминец ВМС США «Портер», также оснащенный системой «Иджис», и британский ракетный эсминец «Даймонд». Британский корабль возглавит корабельную группу НАТО и посетит Украину во время плавания по Черному морю.

В учениях Sea Shield 2017 будут задействованы около 2,8 тысячи военнослужащих из Румынии, Болгарии, Греции, Турции, США, Канады, Испании и Украины. К военным кораблям присоединятся десять самолетов. В качестве цели учений названа проработка «борьбы с воздушными, подводными и надводными угрозами».