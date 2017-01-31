Американка обнаружила в коробке из-под DVD послание с сюрпризом

Американка, взявшая в прокате фильм на DVD, нашла внутри коробки купюры на общую сумму в сто долларов и послание от незнакомца. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на The Sun

По данным издания, деньги оказались внутри коробки с фильмом «Глубоководный горизонт». К ним прилагалась записка со следующим текстом: «Привет! Меня зовут Маркус. Каждый месяц я беру 100 долларов, которые обычно я бы потратил на себя, и отдаю их незнакомому человеку. В этом месяце я решил сделать немного по-другому и положить деньги в DVD проката Redbox. Вы - моя первая раздача 2017 года!».

Неизвестный Маркус попросил потратить эти деньги на хорошее дело или же отдать человеку, которому они нужнее.

Фото содержимого коробки в своем твиттере опубликовала дочь американки. Она поблагодарила Маркуса и отметила, что ее мама «просто хотела расслабиться и насладиться фильмом, но бог подарил ей нечто большее».

Интернет-пользователи предположили, что эта история может оказаться пиар-ходом компании Redbox, направленным на привлечение клиентов.