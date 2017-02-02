Пенс назвал страны, граждане которых попадают под запрет на въезд в США

В интервью телекомпании PBS он назвал "очевидными действия президента" Трампа. По его словам, запрет коснулся тех стран, в которых, "как посчитали администрация Обамы и конгресс США, внутренняя безопасность не находится на должном уровне".

Пенс отметил, что американцы "должны понимать, кто те люди, которые хотят попасть к нам". Он также назвал "оправданным намерение посмотреть каждого, кто хочет приехать к нам из районов, затронутых терроризмом".

Пенс отметил, что речь идет о временном запрете, который будет действовать до "введения новых правил".

Ранее Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии. Указ вызвал уличные протесты и юридические споры.