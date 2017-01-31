Трампу предрекли участь Никсона

Поводом послужило увольнение Салли Йейтс с поста исполняющей обязанности генпрокурора из-за её отказа исполнять указы президента США Дональда Трампа, касающиеся ужесточения иммиграционной политики страны.

Отмечается, что после инаугурации Трамп вел себя так, как будто начал работать с того места, где остановился Никсон перед Уотергейтским скандалом.