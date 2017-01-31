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Трампу предрекли участь Никсона
Фото: REUTERS
Первые дни Дональда Трампа на посту президента США сравнивают с президентством Ричарда Никсона, который уволил генпрокурора Эллиота Ричардсона во время Уотергейтского скандала, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Huffington Post.
Поводом послужило увольнение Салли Йейтс с поста исполняющей обязанности генпрокурора из-за её отказа исполнять указы президента США Дональда Трампа, касающиеся ужесточения иммиграционной политики страны.
Отмечается, что после инаугурации Трамп вел себя так, как будто начал работать с того места, где остановился Никсон перед Уотергейтским скандалом.
В 1972 году президента-республиканца Никсона заподозрили в причастности к организации прослушки в отеле «Уотергейт», где находился штаб кандидата в президенты от Демократической партии Джорджа Макговерна. Никсон уволил прокурора Арчибальда Кокса за отказ прекратить расследование. Это кадровое решение тогда прозвали «субботней резней Уотергейта», а теперь блогеры используют в качестве хэштега #резнявночьнапонедельник. Так Дональду Трампу намекают на досрочную отставку с поста главы государства, как это вынужден был сделать Никсон через два года после Уотергейтского скандала.
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