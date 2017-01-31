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В ДНР сообщили о перехваченном докладе Порошенко по потерям в Донбассе

Эдуард Басурин
Эдуард Басурин
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Украинская армия в Донбассе за 29 и 30 января потеряла не менее 78 бойцов убитыми и 76 ранеными, заявил представитель Минобороны самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
Он заявил, что разведка ополченцев получила доклад начальника Генштаба ВС Украины Виктора Муженко о потерях силовиков за последние двое суток. Отчет был представлен президенту Петру Порошенко и стал причиной его досрочного возвращения из Германии, где глава государства находился с рабочим визитом.
В мире
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Виктор Муженко Эдуард Басурин Петр Порошенко
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