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В ДНР сообщили о перехваченном докладе Порошенко по потерям в Донбассе
Эдуард Басурин
Фото: РИА Новости
Украинская армия в Донбассе за 29 и 30 января потеряла не менее 78 бойцов убитыми и 76 ранеными, заявил представитель Минобороны самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
Он заявил, что разведка ополченцев получила доклад начальника Генштаба ВС Украины Виктора Муженко о потерях силовиков за последние двое суток. Отчет был представлен президенту Петру Порошенко и стал причиной его досрочного возвращения из Германии, где глава государства находился с рабочим визитом.
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