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Трамп уволил и. о. генпрокурора за отказ поддержать его указ
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
Президент США Дональд Трамп уволил исполняющую обязанности генпрокурора США Салли Йейтс, которая отказалась выполнять указ главы государства об иммиграции, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.
"Исполняющая обязанности генерального прокурора Салли Йейтс предала Министерство юстиции, отказавшись выполнять законный указ, призванный защитить граждан Соединенных Штатов", - говорится в заявлении об отстранении.
В Белом доме напомнили, что Йейтс работала в прежней администрации Барака Обамы, и заявили, что она "занимает слабую позицию по вопросу о границах и очень слабую позицию по нелегальной иммиграции".
Ранее Йейтс проинструктировала своих подчиненных насчет нецелесообразности подготовки правового обоснования указов Трампа в области ужесточения иммиграционной политики.
На прошлой неделе Трамп подписал ряд указов, ужесточающих иммиграционную политику. Он поручил Госдепартаменту и Министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить размещение в США беженцев. Глава государства также сократил квоту на прием беженцев Соединенными Штатами. Кроме того, он ограничил на 90 дней въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.
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