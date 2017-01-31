СМИ: Первый министр Шотландии дала Мэй два месяца для компромисса по брекситу

Первый министр Шотландии Никола Стерджен поставила ультиматум британскому премьер-министру Терезе Мэй в связи с брекситом.

Об этом сообщает The Indipendent.

Стерджен намекнула на проведение второго референдума о выходе Шотландии из состава Соединённого Королевства, если в двухмесячный срок не будет найден компромисс по брекситу.

По словам первого министра Шотландии, до настоящего момента попытки найти решение и пойти на компромисс были сделаны только Шотландией. Она отметила что не видела движений после её предложения относительно сохранения положения на едином рынке ЕС

«Это одна из моих последних ключевых возможностей объяснить премьер-министру, что мне необходимо увидеть какие-либо движения с её стороны, и у неё есть возможность в течение нескольких недель показать, что это движение не заставит себя ждать», — заявила Стерджен.

По данным издания, до момента задействования 50-й статьи Лиссабонского договора о выходе из ЕС, может пройти конференция Шотландской национальной партии, на котором может быть объявлено о новом шотландском референдуме.

Ранее первый министр Шотландии назвала немыслимым решение Верховного суда по брекситу.