Депутат Рады заявил, что Порошенко требовал от Ахметова взятку в $200 млн

По его словам, Порошенко пытался установить контроль над этой компанией, в связи с чем были арестованы ее счета. Таким образом, утверждает депутат, президент вынудил Ахметова пойти на переговоры.

"Президент с порога потребовал, чтобы тот заплатил 200 миллионов долларов откупных. Ахметов был шокирован, поскольку старается строить прозрачную компанию по европейским стандартам и тут — такой барыжный прием. В нашем веке, на почве страстных разговоров о борьбе с коррупцией. Чем все закончилось мы вряд ли узнаем наверняка, однако спустя пару дней после того разговора все аресты сняли и Генпрокуратура забыла про "Нафтогаздобычу", — сказал Онищенко в интервью изданию "Страна.UA".

"Нефтегаздобыча" – крупнейшая частная газодобывающая компания в Украине. Контрольным пакетом акций "Нефтегаздобычи" владеет компания ДТЭК, которая входит в холдинг, принадлежащий Ахметову.

По информации издания, в ДТЭК отрицают наличие политического фактора при снятии ареста со счетов "Нефтегаздобычи". "Разблокирование деятельности ЧАО "Нефтегаздобыча" стало возможным исключительно благодаря активным судебным и публичным действиям компании, поддержке со стороны бизнес-омбудсмена, а также рассмотрению дел в рамках конвенции между Украиной и Нидерландами о защите инвестиций и рассмотрению в Европейском суде по правам человека ", — приводит издание ответ пресс-службы ДТЭК.

Издание пишет, что в администрации Порошенко подобные обвинения со стороны Александра Онищенко также отрицают.

Онищенко ранее сообщил, что у него есть записи разговоров с президентом Украины Петром Порошенко, на которых глава государства дает указание о "покупке" голосов депутатов Рады для принятия необходимых решений. Онищенко заявил, что передал записи спецслужбам США. Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело в связи с заявлением депутата о коррупции в украинском парламенте. Против самого Онищенко также заведены несколько дел.