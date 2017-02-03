В Белом доме опровергли сообщения СМИ о "двадцатиминутной встрече" Трампа и Тимошенко

Никакой "двадцатиминутной встречи" президента США Дональда Трампа и лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко на молитвенном завтраке, проводившемся в четверг утром в Вашингтоне, не было и по определению быть не могло. В этом заверили корреспондента ТАСС вечером в тот же день в пресс-службе Совета национальной безопасности США при Белом доме в ответ на просьбу прокомментировать публикации на эту тему в украинских СМИ.

Формат завтрака не предусматривает длительного общения, пояснил сотрудник пресс-службы. "Отойти с кем-то в сторону на три-четыре минуты президент может, но не больше", - добавил он.

Был ли вообще у президента США контакт с Тимошенко, собеседник уточнить затруднился, но обещал проверить.