В ООН назвали рискованной идею Трампа о создании безопасных зон в Сирии

Также отмечается, что в ООН рассчитывают получить больше информации, передаёт РИА Новости.

«Любое установление зон безопасности где бы то ни было — очень сложный и рискованный маневр. Но мы очень заинтересованы узнать больше информации», — заявил представитель генсекретаря.

Ранее Трамп подтвердил намерение создать зоны безопасности в Сирии.