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В ООН назвали рискованной идею Трампа о создании безопасных зон в Сирии
Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в ООН идею президента США Дональда Трампа о создании безопасных зон для беженцев в Сирии считают рискованной.
Также отмечается, что в ООН рассчитывают получить больше информации, передаёт РИА Новости.
«Любое установление зон безопасности где бы то ни было — очень сложный и рискованный маневр. Но мы очень заинтересованы узнать больше информации», — заявил представитель генсекретаря.
Ранее Трамп подтвердил намерение создать зоны безопасности в Сирии.
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