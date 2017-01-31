«Здесь ад». Донбасс близок к гуманитарной катастрофе

Перемирие в Донбассе закончилось. Самопровозглашенная Донецкая народная республика заявляет о 80 погибших украинских военных. Киев сообщает об угрозе гуманитарной катастрофы в Авдеевке из-за обстрелов со стороны ДНР. Из-за боев была обесточена шахта имени Засядько в Донецке, 203 горняка оказались заблокированы под землей, сообщил представитель минобороны ДНР.

В подконтрольной Киеву Авдеевке из-за повреждений линий электропередач в результате обстрелов люди почти в 20-градусный мороз остались без света, тепла и водоснабжения, в районе было введено чрезвычайное положение. В связи с этим российская сторона в Совместном центре контроля и координации гарантирует прекращение обстрелов в Авдеевской промзоне 31 января с 10:00 до 17:00, а в оборонном ведомстве ДНР заявили о прекращении огня и полном соблюдении режима тишины в Донбассе.

Из-за обострения в регионе Петр Порошенко прервал свой визит в Германию. Президент Украины срочно вернулся в Киев и поручил созвать чрезвычайное заседание трехсторонней контактной группы из-за событий в Авдеевке. Замглавы администрации президента Константин Елисеев в эфире украинского «5 канала» сказал, что в Авдеевке существует «угроза гуманитарной катастрофы».

Константин Елисеев замглавы администрации президента Украины «Президент Украины решил прервать свой визит в Берлин и вернуться в Киев, чтобы координировать меры по предотвращению гуманитарной катастрофы и реагировать на те обстрелы, которые сейчас ведутся у Авдеевки. Ситуация очень напряженная, президент поручил МИД связаться с Советом Безопасности ООН . Кроме того, были контакты с ОБСЕ . Там готовится реакция на то, что происходит около Авдеевки. Надо остановить эти акты нечеловеческого насилия. Есть уже и международная реакция. Заявляют, что в XXI столетии этого нельзя допускать, это оценивается как варварство. Сейчас мы хотим скоординировать международные усилия, чтобы единым фронтом надавить на Россию. Мы будем обращаться в международный трибунал. Президент поручил созвать чрезвычайное заседание трехсторонней контактной группы в любом режиме, даже в режиме видеоконференции, чтобы обсудить критическую ситуацию, которая складывается вокруг Авдеевки».

Реакции Москвы на это заявление пока не последовала. Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин 30 января заявил о том, что в течение суток украинские силовики почти 2 тысячи раз открывали огонь по территории республики, было повреждено 18 домостроений. По его словам, за последние два дня со стороны Вооруженных сил Украины погибли 78 человек, 76 получили ранения. Это стало причиной экстренного возвращения Петра Порошенко из Германии в страну, сказал Басурин.

Сообщается, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. О том, что происходило в Донбассе в последние сутки, рассказывает донецкий журналист Александр Наумов

Александр Наумов журналист «Авдеевка — это только часть того, что происходит сейчас. Непрекращающиеся бои идут вот уже третьи сутки, и такое ощущение, что идет по нарастающей, что произошло какое-то усиление у украинцев и снарядами, и живой силой, потому что громыхает сильнее, чем в предыдущие два дня. Если просто взять какую-то переписку из социальной группы, чем обмениваются люди, можно понять, что здесь уже, в принципе, ад. Украина опять использовала «Грады», люди говорят о том, что летают какие-то снаряды с каким-то шлейфом. Это стали слышать и видеть люди, которые живут в районах Донецка, которые раньше считались благополучными, куда не прилетали ранее снаряды начиная с 2014 года. По последним данным, Донецкая фильтровальная станция была все-таки вчера обесточена в результате обстрелов. Что касается Донецка, коммунальщики уже переключили подачу воды в Донецк и прилегающие поселки на резервные линии водоснабжения. В республике говорят о том, что Украина спровоцировала этот конфликт в Авдеевке, дескать, огонь с республики не велся по Авдеевке, это просто провокация».

Представитель министерства обороны самопровозглашенной ДНР сообщил, что силы непризнанной республики готовы ввести режим тишины в районе Авдеевки для обеспечения ремонтных работ по восстановлению электроснабжения. О том, что на самом деле происходит в Авдеевке, Business FM узнала у жителей города.

Елена жительница Авдеевки «Очень плохо, постоянно стреляют с утра до вечера. Есть возможность уехать, но я же работаю. Света нет, еле-еле теплые батареи, вода еще идет, 23 градуса. Пока тепло держится, только сегодня утром отключили».

Украинские власти готовятся к эвакуации жителей Авдеевки. В течение дня есть возможность вывезти до 8 тысяч горожан, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский . О ситуации в городе говорит жительница Авдеевки Алла:

Алла жительница Авдеевки «Сильно стреляют. Воды практически нет, отопления практически нет, газа кое-где нет, третьи сутки. Мы живем на украинской территории, в Донецк не собираемся выезжать. Сейчас очень дорого квартиру снимать, зарплаты достаточно низкие, поэтому возможности нет. Хотя бы свой какой-то уголок. Была какая-то возможность — выезжали, в данный момент такой возможности нет. Будет погорячее — придется выехать, мы же не будем рисковать ни своей жизнью, ни ребенка. Откуда я могу знать, с какой стороны стреляют? Слышно громко, рядом вроде, а где они стреляют, кто его знает, где какие позиции стоят».

30 января Порошенко встретился с канцлером Германии. На совместной пресс-конференции Ангела Меркель сказала, что режима прекращения огня в Донбассе фактически нет.

Ангела Меркель канцлер Германии «Опять выяснилось, что режима прекращения огня фактически не существует, что снова гибнут солдаты. Я должна сказать, что ситуация на линии разграничения вызывает беспокойство. В этом конфликте уже погибли около 10 тысяч человек. Мы должны сделать все на основе минских договоренностей, чтобы воплощать их, хотя это непросто. Мы верим в то, что «нормандская четверка», «нормандский формат» — это правильный путь».

Президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, заявил, что российская сторона не реагировала на обращения Киева и ОБСЕ в связи с артиллерийскими обстрелами украинских военных в Донбассе.