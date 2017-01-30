В Сети высмеяли эмблему украинского "Евровидения-2017"

Пользователи социальных сетей высмеяли эмблему и слоган песенного конкурса «Евровидение-2017», который пройдет в Киеве. Украинское национальное ожерелье, намысто, сравнили с круассаном, ошейником и колбасным кольцом, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на "Дни.ru"

«Это ожерелье или круассан?», «Колбасное кольцо?», «Праздновать разнообразие – хороший лозунг для гей-парада, но не для конкурса песни…», «Она похожа на ошейник в черно-красном цвете «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в России – прим. Рамблер/новости), «На этих бусах можно только повеситься», «Ну как можно было додуматься до такой фигни, как бусы на символе?», – написали пользователи интернета.

Девизом конкурса стала фраза Celebrate diversity («Празднуем разнообразие»). Как заявили организаторы шоу, слоган сочетается с дизайном нынешнего музыкального конкурса, в основе которого использовано традиционное украинское ожерелье, состоящее из разных бусин. Также подчеркивается, что девиз дополняет прошлогодний слоган Come Together («Объединяемся»). Полуфиналы конкурса «Евровидение-2017» пройдут 9 и 11 мая, финал состоится 13 мая. Для Украины это уже второй конкурс – первый раз страна завоевала право проводить «Евровидение» в 2005 году.