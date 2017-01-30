Обама поддержал протесты против Трампа

Politico сообщает, что Обама поддержал акции протеста по всей стране из-за ужесточения миграционного законодательства и выступил против дискриминации, отметив, что «американские ценности находятся под угрозой».

Сообщается, что это первое официальное заявление Обамы после того, как он покинул Белый дом.

27 января президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении миграционной политики США, что вызвало протесты в ряде городов страны. Позднее Трамп объяснил указ по ужесточению миграционной политики.