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Финалистку «Мисс Украина» затравили в соцсетях из-за любви к Москве
Фото: Instagram
Финалистка «Мисс Украина – 2016» Валерия Руденко подверглась нападкам со стороны пользователей социальных сетей за фотографию в Москве. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт девушки в Instagram.
«Мы ещё не расстались, а я хочу увидеть тебя снова! Felt in love with this city. Moscow (Влюбилась этот город. Москва. — прим. Рамблер/новости), — подписала снимок на Красной площади Руденко.
Сочиняю мечты😋☺️ Скоро будет все сбываться ..😇😘✌🏼️#GUM #Moscow
Фото опубликовано Valeria Rudy (@valeriarudy)
В комментариях ей посоветовали «оставаться в Москве навсегда с такой любовью», «не приезжать в Киев». Кроме того, девушку обозвали «патриоточкой» и «очередной вне политики», «со внешностью, но без мозгов». Несмотря на поток оскорблений, девушка не стала удалять свою фотографию и не закрыла страницу от посторонних посетителей.
Храм Василия Блаженного не подсвечивали вечером, но мы его зажгли😏😎🔥😈😆 #Moscow
Фото опубликовано Valeria Rudy (@valeriarudy)
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