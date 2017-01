Финалистку «Мисс Украина» затравили в соцсетях из-за любви к Москве

Финалистка «Мисс Украина – 2016» Валерия Руденко подверглась нападкам со стороны пользователей социальных сетей за фотографию в Москве. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт девушки в Instagram

«Мы ещё не расстались, а я хочу увидеть тебя снова! Felt in love with this city. Moscow (Влюбилась этот город. Москва. — прим. Рамблер/новости), — подписала снимок на Красной площади Руденко.

Сочиняю мечты😋☺️ Скоро будет все сбываться ..😇😘✌🏼️#GUM #Moscow Фото опубликовано Valeria Rudy (@valeriarudy) Сен 26 2016 в 10:50 PDT

В комментариях ей посоветовали «оставаться в Москве навсегда с такой любовью», «не приезжать в Киев». Кроме того, девушку обозвали «патриоточкой» и «очередной вне политики», «со внешностью, но без мозгов». Несмотря на поток оскорблений, девушка не стала удалять свою фотографию и не закрыла страницу от посторонних посетителей.