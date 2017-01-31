Украина обвинила Россию в обострении ситуации в Донбассе

МИД Украины обвинил Россию в обострении ситуации в Донбассе и обратился к «международным партнерам» с просьбой оказать давление на Москву, сообщают Рамблер/новости на официальный сайт ведомства.

«Обращаемся к международным партнерам с просьбой усилить политико-дипломатическое давление на Кремль для того, чтобы остановить опасную эскалацию в Донбассе и избежать гуманитарной катастрофы в регионе», - указано в сообщении.

Россия отрицает все обвинения Киева и стран Запада во вмешательстве во внутренние дела Украины. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, а наоборот заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.