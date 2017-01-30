СМИ: в Ираке убили главного палача ИГ

В Ираке убили главного палача ИГ (запрещена в России), который обезглавил более сотни человек, сообщает Daily Mail.

Боевика, которого называли Абу Сайяф, считался одним из самых кровожадных в террористической группировке и часто фигурировал в пропагандистских видео исламистов. Кроме того он, предположительно, возглавлял силы ИГ в иранской провинции Найнава (центр — Мосул), пишет издание.

Как отмечает Daily Mail со ссылкой на местные СМИ, точной информации о том, при каких обстоятельствах был убит Абу Сайяф, нет. По некоторым сведениям, террориста зарезали представители неизвестной радикальной группировки в Ираке.