Штаб АТО посчитал потери в районе Авдеевки

При обстрелах Авдеевки за последние сутки погиб один украинский военный, девять получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook

В штабе АТО заявили, что ополченцы обстреляли Авдеевку 86 раз. Огонь велся из РСЗО БМ-21 Град. "Также они обстреливали наши позиции из 152 миллиметровой артиллерии. Здесь же многократно огонь вели танки", - говорится в сообщении. По данным штаба, по Верхнеторецкому били из танков и БМП. Также из 152 мм артиллерии обстреляли Тоненькое.

Ранее в Авдеевке объявили режим ЧС в связи с обострением ситуации под Донецком. Украина заявила, что "пророссийские вооруженные формирования" ведут интенсивные артиллерийские обстрелы в этом районе с воскресенья, 29 января.

В ДНР в свою очередь сообщили о боях и о массированном обстреле окраин города.