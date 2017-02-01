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Сенат США утвердил кандидатуру Тиллерсона на пост госсекретаря
Фото: Ron Sachs / DPA / Globallookpress.com
Выдвинутый президентом США Дональдом Трампом кандидат на пост госсекретаря Рекс Тиллерсон утвержден в должности. Соответствующее решение большинством голосов принял сенат Конгресса США, передает Associated Press.
Трамп выдвинул бывшего главу Exxon Mobil Тиллерсона на пост руководителя Госдепартамента 13 декабря.
11 января, когда в сенатском комитете по иностранным делам США рассматривалась кандидатура Тиллерсона, он подчеркнул, что сейчас считает незаконным присоединение Крыма к России. По его словам, администрация Трампа признает воссоединение полуострова с Россией только при выработке устраивающего Украину соглашения.
Ранее сообщалось, что свои должности в Госдепе покинут помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд и еще ряд высокопоставленных дипломатов. Помимо Нуланд, в отставку подали заместитель госсекретаря по административно-хозяйственной части Патрик Кеннеди, помощники госсекретаря Джойс Барр и Мишель Бонд, а также начальник управления по делам иностранных представительств Джентри Смит.
После отставки госсекретаря Джона Керри обязанности главы ведомства исполнял его бывший заместитель Томас Шэннон.
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