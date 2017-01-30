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Bild сравнила фото, сделанные на переговорах Трампа с Путиным и с Меркель
Газета Bild сравнила фотографии, сделанные в кабинете американского президента Дональда Трампа во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Президент США Дональд Трамп говорит по телефону с президентом России Владимиром Путиным, 28 января 2017 Фото: REUTERS
"Иногда фотографии рассказывают куда больше, чем слова", — пишет журналист таблоида Симон Шютц.
С точки зрения Шютца, Трамп уделил Путину куда больше внимания, чем Меркель.
Так, на официальном снимке, сделанном во время переговоров с российским президентом, видно, что американского лидера окружает целая команда: вице-президент Майк Пенс, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, глава аппарата Белого дома Райнс Прибус, главный советник Стивен Брэннон, советник по национальной безопасности Майкл Флинн.
Однако во время переговоров с канцлером ФРГ все было совсем иначе — похоже, интерес Трампа к "самой влиятельной женщине мира" был ограниченным, отмечает Шютц. Рядом с президентом присутствовал только Флинн. Брэннон и Прибус тоже были в кабинете, но, похоже, были заняты другими вопросами. Остальные отсутствовали.
Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель Фото: AP
"Вероятно, это говорит о том, что разговор с Меркель оценивался как менее острый и конфронтационный", — предполагает автор. В разговоре с Путиным, напротив, могли всплыть спорные темы — такие, как конфликт на Украине, добавляет он.
О том, что беседа с российским президентом была для Трампа важнее, говорит и продолжительность разговора: с Путиным он говорил почти час, с Меркель — 45 минут, отмечает Шютц в конце.
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