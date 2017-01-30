Bild сравнила фото, сделанные на переговорах Трампа с Путиным и с Меркель

Президент США Дональд Трамп говорит по телефону с президентом России Владимиром Путиным, 28 января 2017 Фото: REUTERS

"Иногда фотографии рассказывают куда больше, чем слова", — пишет журналист таблоида Симон Шютц.

С точки зрения Шютца, Трамп уделил Путину куда больше внимания, чем Меркель.

Однако во время переговоров с канцлером ФРГ все было совсем иначе — похоже, интерес Трампа к "самой влиятельной женщине мира" был ограниченным, отмечает Шютц. Рядом с президентом присутствовал только Флинн. Брэннон и Прибус тоже были в кабинете, но, похоже, были заняты другими вопросами. Остальные отсутствовали.

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель Фото: AP

"Вероятно, это говорит о том, что разговор с Меркель оценивался как менее острый и конфронтационный", — предполагает автор. В разговоре с Путиным, напротив, могли всплыть спорные темы — такие, как конфликт на Украине, добавляет он.

О том, что беседа с российским президентом была для Трампа важнее, говорит и продолжительность разговора: с Путиным он говорил почти час, с Меркель — 45 минут, отмечает Шютц в конце.