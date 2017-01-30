Украинская биатлонистка объяснила уход с пьедестала под российский гимн

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина объяснила, что она и другие члены сборной покинули пьедестал во время исполнения российского гимна на чемпионате Европы в Польше из-за ошибки организаторов, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Обозреватель»

«Ничего особенного не произошло. Просто перепутали трек. Вместо просто музыки поставили гимн, а там его и не должно было быть. Вот и растерялись. Гимн включают только на медальной церемонии, а это была цветочная. Нам всем недвусмысленно организатор показал на выход с подиума. Мы начали спускаться еще до начала музыки. Никакой сенсации здесь нет!» – рассказал Меркушина.

Ранее тренер сборной России по биатлону Александр Касперович также заявил, что спортсмены ушли с пьедестала, не дослушав гимн РФ, по вине организаторов.