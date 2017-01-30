Трамп призвал Грэма и Маккейна не пытаться развязать мировую войну

"Совмеcтное заявление бывших кандидатов в президенты Джона Маккейна и Линдси Грэма ошибочно, они прискорбно неубедительны, что касается иммиграции. Оба сенатора должны сосредоточить свою энергию на ИГ, нелегальной иммиграции и безопасности на границах вместо того, чтобы постоянно пытаться начать третью мировую войну", — написал Трамп на своей странице в Twitter.

В пятницу Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.