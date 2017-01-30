Французы уверены в победе Ле Пен в первом туре

Французы ждут проигрыша Ле Пен во втором туре

Как сообщают СМИ, участники опроса проведенного компанией Kantar-Sofres-Onepoint по заказу газеты Фигаро и информационного телеканала LCI, также уверены в том, что Ле Пен не сможет стать президентом Франции. По мнению большинства, она проиграет во втором туре.

Во втором туре французы поставили на Фийона. Они считают, что он вместе с Ле Пен достойно выдержит первый этап борьбы и победит во втором за явным преимуществом. Согласно результатом вышеназванного опроса, Фийон сумеет набрать 60 процентов голосов во втором туре.

Стоит напомнить, что президентские выборы во Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года.