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Французы уверены в победе Ле Пен в первом туре
Фото: rueconomics.ru
Французские избиратели, поучаствовавшие в опросе, считают, что у лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен есть шансы победить в первом туре.
Французы ждут проигрыша Ле Пен во втором туре
Как сообщают СМИ, участники опроса проведенного компанией Kantar-Sofres-Onepoint по заказу газеты Фигаро и информационного телеканала LCI, также уверены в том, что Ле Пен не сможет стать президентом Франции. По мнению большинства, она проиграет во втором туре.
Во втором туре французы поставили на Фийона. Они считают, что он вместе с Ле Пен достойно выдержит первый этап борьбы и победит во втором за явным преимуществом. Согласно результатом вышеназванного опроса, Фийон сумеет набрать 60 процентов голосов во втором туре.
Стоит напомнить, что президентские выборы во Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года.
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