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Белый дом: список стран из указа Трампа составляла администрация Обамы
Автором списка из семи стран, гражданам которых временно закрыт въезд в США, является предыдущая администрация Барака Обамы, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
По его словам, администрация Обамы посчитала, что именно в отношении граждан этих стран должны быть введены дополнительные ограничения, передает ТАСС.
«Есть 46 других стран с преимущественно мусульманским населением, которые не вошли в эти семь стран», — сказал Спайсер.
Дональд Трамп в пятницу подписал указы, которые не только временно запрещают прием беженцев из Сирии, но и зарывают въезд в США гражданам Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Это решение Трампа уже привело к акциям протеста в Нью-Йорке и ряде других городов, вызвало критику как внутри США и в Европе, так и со стороны подпавших под действия указа стран.
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