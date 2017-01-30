Белый дом: список стран из указа Трампа составляла администрация Обамы

По его словам, администрация Обамы посчитала, что именно в отношении граждан этих стран должны быть введены дополнительные ограничения, передает ТАСС.

«Есть 46 других стран с преимущественно мусульманским населением, которые не вошли в эти семь стран», — сказал Спайсер.