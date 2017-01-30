Миропорядок по-трамповски

Президент США Дональд Трамп продолжает перекраивать международную политическую повестку, выполняя свои предвыборные обещания. Не обошел вниманием американский лидер и международные организации. Сперва новый хозяин Овального кабинета вновь напомнил союзникам по НАТО , что за «американскую» безопасность придется заплатить, а сам Североатлантический альянс нуждается в серьезных реформах, поскольку «устарел». Заявления 45-го президента США особенно остро восприняли малые страны — члены НАТО и начали спешно доводить расходы на оборону до 2% от ВВП, как того требует Североатлантический договор. Теперь президент США «взялся» и за ООН

Еще 23 декабря в своем Twitter Дональд Трамп пригрозил ООН «большими переменами» после того, как Совбез принял резолюцию, запрещающую Израилю строительство поселений на палестинских территориях. Спустя четыре дня республиканец назвал ООН «клубом для приятного времяпрепровождения», где люди «могут собраться и поболтать», впрочем, признав при этом за главной международной организацией «огромный потенциал». Сейчас Дональд Трамп, судя по всему, готовится действовать. Как пишет New York Times, новая администрация уже погрузилась в разработку документов, которые ограничат финансовое участие Вашингтона в различных международных организациях, и в первую очередь в ООН.

Президент США намерен свернуть финансирование целого ряда международных структур, которые признают своим членом Палестинскую автономию, не соблюдают санкции против КНДР и Ирана, находятся под влиянием государства, поощряющего терроризм и нарушающего права человека, и поддерживают аборты. По предварительным подсчетам, американские финансовые вложения в международные организации могут сократиться на 40%. Если Дональд Трамп подпишет подобный документ, то и ООН может недосчитаться многомиллионных взносов, которые США ежегодно перечисляют в общую копилку.

Воспринимать эту инициативу можно по-разному. С одной стороны, американский лидер, казалось бы, «покушается» на основу основ мировой системы, сложившейся после Второй мировой войны. С другой — во времена Барака Обамы дипломаты различных стран отмечали, что ООН превратилась в «американскую организацию», где Вашингтон фактически диктует свою волю, не считаясь с устоявшимися принципами. Кроме того, о необходимости реформировать ООН последние годы говорили очень много. И, возможно, «атаки» Трампа на организацию — не что иное, как попытка стимулировать мировое сообщество к переформатированию структуры.

— В отличие от президента Барака Обамы и госсекретаря Хиллари Клинтон Дональд Трамп не считает особо ценными международные организации или альянсы в принципе. Основой мирового порядка, по его мнению, являются национальные государства. Новый американский лидер и другие страны оценивает с точки зрения того, как они отстаивают свои национальные интересы. Трамп явно хочет сделать ООН и НАТО более эффективными, и его действия могут привести к реформам в этих организациях. Хотя существует большое количество государств, которые тоже могут сильно повлиять на эволюцию этих структур и поставить на пути Дональда Трампа достаточно препятствий, чтобы не допустить трансформации международных институтов, — отметил в беседе с «Известиями» американский политолог, директор Центра военно-политического анализа в The Hudson Institution (Вашингтон) Ричард Вайц.

По мнению американиста, доцента факультета международной политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексея Фененко , основные контуры предстоящих реформ внутри Североатлантического альянса наметились еще в годы президентства Барака Обамы, а запланированные Дональдом Трампом изменения ООН должны происходить поэтапно, с тем чтобы это не привело к глобальному дисбалансу.

— На самом деле параметры реформы НАТО наметил еще Барак Обама. Суть изменений следующая: укреплять самостоятельность союзников. Другими словами, перекладывать на плечи союзников больше трат и оборонных обязательств, прежде всего на Германию и Великобританию. А если начнется реформа ООН, это будет опасный сценарий, потому что вся легитимность современного миропорядка базируется на ООН. Я думаю, что Трамп просто проверяет ООН на прочность. А с НАТО — это действительно более реальная история, — рассказал «Известиям» Алексей Фененко.

Когда будет официально опубликован документ, кому и как именно Вашингтон при Дональде Трампе собирается урезать финансирование, пока не совсем ясно. Однако всегда нужно иметь в виду, что американский президент по складу ума и деловому опыту — прежде всего бизнесмен. И подобные инициативы на деле могут оказаться, например, предметом политического торга. К тому же глобальное переформатирование ООН без учета позиции России и Китая (постоянные члены Совбеза. — «Известия») вряд ли окажется реализуемым.

Конечно, когда документы новой американской администрации будут официально подписаны и обнародованы, может начаться более предметный разговор. И, безусловно, без американских денег (22% взносов в регулярный бюджет ООН) организации придется нелегко. Однако форматы финансирования главной международной площадки существуют разные, и от некоторых Вашингтон при всем желании пока отказаться не сможет.

Так или иначе, в самих Штатах приход к власти Дональда Трампа воспринимается как своего рода революция. И весьма вероятно, что глава Белого дома попытается спровоцировать «революционные» изменения и в системе международных структур. Во всяком случае сомневаться в его намерениях извлечь максимальную выгоду для Америки вряд ли приходится.