Белый дом: Трамп еще не решил, снимать ли санкции в отношении России

Президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения относительно того, снимать ли санкции в отношении России, однако не исключает этой возможности в контексте сотрудничества по Сирии.

Ему был задан вопрос о том, готов ли президент США отменить введенные в отношении РФ меры и обсуждался ли этот вопрос во время состоявшегося в субботу разговора Трампа и главы российского государства Владимира Путина

"Мы рассчитываем на взаимодействие с ними (с Россией - прим. ТАСС) в борьбе против ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ), в особенности, в Сирии, а также на то, чтобы разобраться с кризисом в Алеппо", - сказал Спайсер.

"Существует сфера, в которой мы должны работать с ними, если собираемся победить ИГ, и думаю, это первый шаг, - добавил пресс-секретарь Белого дома. - Мы не приняли никаких решений по поводу санкций".

"Президент будет далее вести диалог и наша команда продолжит поддерживать связи с российским государством и российскими официальными лицами. Но никаких решений по санкциям не было, - подчеркнул Спайсер. - На самом деле это не было предметом обсуждения во время телефонного разговора вчера (в субботу)".

Спайсера также попросили прокомментировать заявления сенатора Джона Маккейна о том, что Трампу не следует говорить о возможности отмены антироссийских санкций. "Президент не исключает никаких возможностей, - ответил на это пресс-секретарь Белого дома. - Он специалист по ведению переговоров мирового класса". Спайсер подчеркнул, что Трамп не намерен раскрывать всю информацию о возможных переговорах с Москвой на этот счет.

"Он будет работать с Россией или любой другой страной. И это общий интерес", - добавил пресс-секретарь Белого дома. "Если мы сможем разработать план или сотрудничать с ними для победы над ИГ, то мы намерены это сделать", - подчеркнул он.