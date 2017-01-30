Генпрокуроры 15 американских штатов осудили ужесточение Трампом иммиграционной политики

Генеральные прокуроры 15 американских штатов и столичного округа Колумбия осуждают ужесточение иммиграционной политики президентом США Дональдом Трампом . Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном в воскресенье.

В документе, опубликованном на их официальных сайтах, генпрокуроры называют соответствующий указ Трампа "противоречащим конституции, чуждым всему американскому и незаконным", они обещают, что "будут работать вместе, чтобы гарантировать соблюдение федеральными властями конституции". "Свобода вероисповедания всегда была и будет основным принципом для нашей страны и никакой президент не сможет изменить это", - подчеркивается в заявлении.

Генпрокуроры выступили в поддержку решений суда, согласно которым ряду лиц, прибывших в США из мусульманских стран, вопреки указу Трампа, было разрешено на время остаться на американской территории. В заявлении выражается уверенность в том, что "исполнительный указ в конечном счете будет отменен судами".

Документ опубликован от имени генеральных прокуроров штатов Айова, Вашингтон, Вирджиния, Вермонт, Гавайи, Иллинойс, Калифорния, Коннектикут, Массачусетс, Мэн, Мэриленд, Нью-Йорк, Нью-Мексико, Орегон, Пенсильвания, а также федерального округа Колумбия. По данным СМИ, все указанные генпрокуроры являются сторонниками Демократической партии . В большинстве американских штатов данная должность является избирательной. В обязанности генерального прокурора помимо функций, связанных с поддержанием правопорядка, входит предоставление рекомендаций по юридическим вопросам властям штатов.