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Британия впервые после холодной войны направит эсминец в Черное море
Фото: MoD/Crown copyright
ВМС Великобритании впервые со времен окончания "холодной войны" направят боевой корабль в Черное море к берегам Украины для выполнения оперативной задачи, сообщает газета Sunday Mail.
Как отмечает издание, эсминец HMS Diamond, вооруженный ракетами, направится к берегам Украины, на борту корабля могут находиться до 60 морских пехотинцев. По данным СМИ, предполагается, что корабль будет участвовать в миссии по охране 650 британских военнослужащих, принимающих участие в "секретных учениях" на Украине.
"Великобритания посылает четкий сигнал, что мы привержены защите демократии по всему миру и поддержке суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины", — заявил изданию министр обороны Британии Майкл Фэллон.
В декабре начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил о возросшей активности военно-морских сил НАТО в Баренцевом, Балтийском и Черном морях. По его словам, в Европе по линии соприкосновения Россия — НАТО альянс наращивает воинские контингенты, накапливает вооружения и развивает военную инфраструктуру. Он подчеркнул, что эти действия носят деструктивный, провокационный характер.
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