Британия впервые после холодной войны направит эсминец в Черное море

ВМС Великобритании впервые со времен окончания "холодной войны" направят боевой корабль в Черное море к берегам Украины для выполнения оперативной задачи, сообщает газета Sunday Mail.

Как отмечает издание, эсминец HMS Diamond, вооруженный ракетами, направится к берегам Украины, на борту корабля могут находиться до 60 морских пехотинцев. По данным СМИ, предполагается, что корабль будет участвовать в миссии по охране 650 британских военнослужащих, принимающих участие в "секретных учениях" на Украине.