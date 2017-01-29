Адвокат назвал условия возвращения Януковича на Украину

Экс-президент Виктор Янукович прибудет на Украину на заседание суда в случае обеспечения личной безопасности и расследования дела о покушении на убийство, передает "112 Украина".

Об этом заявил его адвокат Виталий Сердюк

"Он будет принимать участие в рассмотрении данного дела, несмотря на нежелание руководителей ГПУ. Но в это время, с начала дела, это будет дистанционно. Защита делает все, чтобы как можно быстрее было окончено расследование в деле о покушении на убийство Януковича. Если это дело все-таки будет расследовано, будут установлены лица и государство сможет обеспечить безопасность, он будет принимать участие лично в этом деле. Пока это будет дистанционно, но участие Януковича будет обязательным, и он настаивает на его обеспечении", - сказал он.