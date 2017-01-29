Саакашвили обвинил Порошенко в отравлении детей

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили возложил вину за рост смертности в пгт Понинка Хмельницкой области на расположенную здесь фабрику, где изготавливают картонные упаковки, передает агентство «ТТ-инфо».

Выступая перед жителями населенного пункта, политик обратил внимание на черную сажу, которая летит из труб фабрики.

«Я хочу сказать президенту. На этой фабрике делают картонные коробки для вашего Roshen . Разве эти конфеты стоят того, чтобы отравлять детей тут черной сажей?», - задался вопросом Саакашвили.

«Отравлять детей тут, ваших соотечественников, которые поверили вам и вас выбирали. Ни одни конфеты в мире, ни заработки на конфетах не стоят того, что стоит уважение этих людей, ваших сограждан», - добавил политик, отметив, что в поселке смертность втрое превышает рождаемость.

«Такая ситуация в большинстве украинских сел, а это значит, что через 15-20 лет в Украине будет больше пенсионеров, чем людей трудоспособного возраста. Кто будет содержать пенсионеров, развивать страну, на этих предприятиях будет работать?» - вопрошает Саакашвили.

По словам местных жителей, фабрика, расположенная в Понинке, их травит. Люди утверждают, что в населенном пункте давно не было белого снега.