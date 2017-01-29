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Меркель не одобрила решение Трампа ограничить въезд мусульман в США
Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает ошибочным решение властей США об ограничении въезда на территорию страны беженцев и граждан ряда стран с претимущественно мусульманским населением. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
По его словам, Меркель убеждена в том, что даже решительная борьба с терроризмом не оправдывает того, чтобы "без разбора подозревать людей определенного происхождения и определенного вероисповедания".
Впрочем, Трамп, в свою очередь, также раскритиковал позицию канцлера Германии по этому вопросу.
Напомним, уже в первые дни президентства Трамп подписал ряд указов, которые предусматривают ужесточение миграционной политики.
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