Хаос перед выборами: во Франции разгорается скандал вокруг Фийона

Вокруг кандидата от республиканцев Франсуа Фийона разворачивается скандал. Вернее, вокруг его жены, которая, возможно пользовалась служебным положением мужа в своих интересах. Фийон уже заявил: если против него заведут дело, с выборов он снимется.

Они сидят рядом. Месье и мадам Фийон . 37 лет вместе, пятеро детей. Она вышла за него замуж, когда он был еще скромным чиновником в министерстве обороны . И не прогадала – став в итоге женой премьер-министра Франции. Символично, что именно она может разрушить его политическую карьеру на самом пике.

Этот митинг в Париже Франсуа Фийон собрал во многом, чтобы оправдать свою жену. И себя в том числе.

Скандал разразился после публикации в сатирическом издании Canard Enchaine. Газета утверждала: Пенелопа Фийон, работая помощницей своего мужа (на тот момент — депутата парламента), ничего не делала, исправно получая зарплату. Журналисты даже подсчитали цифры. Получилось: за 8 лет — 500 тысяч евро из государственной казны.

Франсуа Фийон сразу же опроверг все обвинения. Заявил, что жена редактировала тексты его выступлений и консультировала по важным вопросам. Но удар по репутации — огромный. Даже на митинг в Париже, где должны были собраться десятки тысяч людей, не набралось и 15 тысяч.

"Совершенно не случайно прямо перед президентскими выборами кто-то искусственно создал этот скандал. Пенелопа всегда была рядом со мной, незаметная и верная. Нам нечего скрывать, у нас есть один-единственный банковский счет. Моя жена оказалась под прицелом. Оставьте ее в покое, вне политики. У меня толстая шкура. Я это выдержу. Я люблю свою супругу и не позволю организовать нашу травлю", — говорит кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон.

Впрочем, гораздо больше тех, кто требует у Фийона вернуть деньги. Петицию с обращением к его жене подписали уже более 160 тысяч человек.

Получается: за три месяца до выборов — полный хаос. Именно Фийон казался кандидатом, который устраивает всех. Он с блеском выиграл праймериз, оставив за бортом Николя Саркози Алена Жюппе , и стал единым кандидатом от правоцентристов.

Но сейчас его рейтинги стремительно падают. И он сам подливает масла в огонь, заявляя, что выйдет из президентской гонки, если станет фигурантом уголовного дела. Таким образом, республиканцы могут и вовсе остаться без кандидата.