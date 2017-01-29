Рианна назвала Трампа «аморальной свиньей»

Певица Рианна обрушилась с гневной критикой на президента США Дональда Трампа , назвав его «безнравственной свиньей», сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Twitter певицы

Поводом для недовольства звезды стало решение Трампа ужесточить миграционные правила: он временно запретил въезд в США гражданам из семи мусульманских стран.

«Отвратительно! Опустошающие новости! Америка гибнет на наших глазах. Какой безнравственной свиньей надо быть, чтобы реализовать такое!», - написала певица в микроблоге.

Disgusted! The news is devastating! America is being ruined right before our eyes! What an immoral pig you have to be to implement such BS!! — Rihanna (@rihanna) 29 января 2017 г.

Рианна – американская R&B и поп-певица, актриса барбадосского происхождения (Барбадос – островное государство в Карибском море). В 16 лет переехала из Барбадоса в США, чтобы начать карьеру певицы. Ее альбомы стали одними из самых продаваемых за всю историю США. Родители Рианны имеют африканские и карибские корни. Рианна является официальным послом культуры Барбадоса.