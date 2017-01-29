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Рамблер/новости

Рианна назвала Трампа "аморальной свиньей"

Рианна назвала Трампа «аморальной свиньей»
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Певица Рианна обрушилась с гневной критикой на президента США Дональда Трампа, назвав его «безнравственной свиньей», сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Twitter певицы.
Поводом для недовольства звезды стало решение Трампа ужесточить миграционные правила: он временно запретил въезд в США гражданам из семи мусульманских стран.
«Отвратительно! Опустошающие новости! Америка гибнет на наших глазах. Какой безнравственной свиньей надо быть, чтобы реализовать такое!», - написала певица в микроблоге.
Рианна – американская R&B и поп-певица, актриса барбадосского происхождения (Барбадос – островное государство в Карибском море). В 16 лет переехала из Барбадоса в США, чтобы начать карьеру певицы. Ее альбомы стали одними из самых продаваемых за всю историю США. Родители Рианны имеют африканские и карибские корни. Рианна является официальным послом культуры Барбадоса.
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