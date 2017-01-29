Рианна назвала Трампа "аморальной свиньей" из-за ужесточения иммиграционной политики

Певица Рианна в своем твиттере назвала в президента США "аморальной свиньей" за подписание указа об ужесточении иммиграционной политики, в рамках которого гражданам семи мусульманских стран был временно запрещен въезд в страну.

"Отвратительно! Опустошающие новости! Америку разрушают у нас на глазах. Что за аморальной свиньей ты должен быть, чтобы сотворить такое!", - написала певица.

Disgusted! The news is devastating! America is being ruined right before our eyes! What an immoral pig you have to be to implement such BS!! — Rihanna (@rihanna) 29 января 2017 г.

На данный момент пост Рианны набрал более 80 тыс. ретвитов.