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Рианна назвала Трампа "аморальной свиньей" из-за ужесточения иммиграционной политики
Фото: Twitter
Певица Рианна в своем твиттере назвала в президента США "аморальной свиньей" за подписание указа об ужесточении иммиграционной политики, в рамках которого гражданам семи мусульманских стран был временно запрещен въезд в страну.
"Отвратительно! Опустошающие новости! Америку разрушают у нас на глазах. Что за аморальной свиньей ты должен быть, чтобы сотворить такое!", - написала певица.
Disgusted! The news is devastating! America is being ruined right before our eyes! What an immoral pig you have to be to implement such BS!!— Rihanna (@rihanna) 29 января 2017 г.
На данный момент пост Рианны набрал более 80 тыс. ретвитов.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд в страну гражданам из семи стран с преимущественно мусульманским населением.
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