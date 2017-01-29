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Газета.Ru

Рианна назвала Трампа "аморальной свиньей" из-за ужесточения иммиграционной политики

Рианна назвала Трампа «аморальной свиньей»
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Певица Рианна в своем твиттере назвала в президента США "аморальной свиньей" за подписание указа об ужесточении иммиграционной политики, в рамках которого гражданам семи мусульманских стран был временно запрещен въезд в страну.
"Отвратительно! Опустошающие новости! Америку разрушают у нас на глазах. Что за аморальной свиньей ты должен быть, чтобы сотворить такое!", - написала певица.
На данный момент пост Рианны набрал более 80 тыс. ретвитов.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд в страну гражданам из семи стран с преимущественно мусульманским населением.
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