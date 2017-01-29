СМИ сообщили о возможном срыве визита Трампа в Великобританию

Разногласия президента США Дональда Трампа принца Чарльза по вопросам изменения климата могут сорвать визит американского лидера в Великобританию, сообщает газета Sunday Times.

По информации издания, Трамп не хочет встречаться с принцем во время своего визита в Британию в июне из-за их сильно расходящихся взглядов относительно глобального потепления.

"Он (Трамп – ред.) не станет терпеть чьих-либо лекций, даже члена королевской семьи. Честно говоря, им стоило бы подумать дважды о том, чтобы сажать его в одной комнате с принцем Чарльзом", — сообщил источник, близкий к Трампу.

В окружении Трампа считают, что встретить американского президента стоит молодым принцам Уильяму и Гарри, однако советники королевской семьи настаивают на том, что с ним должен встретиться Чарльз. Команда Трампа также опасается протестов его британских противников.

В ходе предвыборной гонки Дональд Трамп заявлял, что необходимо пересмотреть Парижское соглашение об изменении климата. По его мнению, шаги властей США в области экологии негативно отразились на энергетической отрасли страны. Кроме того, Трамп обещал, что в случае избрания вернет энергетикам страны рабочие места, включая угольную отрасль, сланцевую добычу. После избрания президентом США Трамп заявил, что пока не определился, выходить ли из Парижского соглашения.

Принц Чарльз в свою очередь стал автором основного выступления на климатическом саммите в Париже в 2015 году. Он посвятил более 40 лет своей жизни кампаниям по защите окружающей среды.