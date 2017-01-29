В аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке начались митинги в связи с задержанием 12 беженцев

В американском аэропорту имени Джона Кеннеди начались акции после задержания 12 мигрантов.

Как сообщает NBC, более 300 человек выстроились с плакатами: «Нет страху, нет ненависти, беженцам здесь рады». Они скандируют эти слова.

Участники акции собрались в зоне прилёта одного из терминалов.

Отмечается, что задержания были сделаны после вступления в силу указа президента о запрете для беженцев въезжать в США на протяжении 120 дней.