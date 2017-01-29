СМИ: Ангела Меркель будет общим кандидатом в канцлеры от ХДС и ХСС

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС), канцлер Германии Ангела Меркель может рассчитывать на полную поддержку со стороны младшего партнера по коалиции - Христианско-социального союза (ХСС) - в предвыборной гонке. Об этом заявил глава ХСС, премьер Баварии Хорст Зеехофер в опубликованном сегодня интервью газете Bild am Sonntag.

"Мы заинтересованы в сильном канцлере. С Ангелой Меркель ХСС может реализовать большинство своих идей", - сказал он. "Даже если и есть разногласия по вопросу квот (на беженцев), совпадение интересов с канцлером в остальном преобладает. Это все оправдывает то, что мы вместе вступаем в предвыборную гонку", - добавил Зеехофер.

Баварский премьер подтвердил, что в начале февраля состоится "примирительная" встреча руководства обеих партий для преодоления существующих разногласий. "После нее Ангела Меркель станет единым кандидатом в канцлеры от ХСС и ХДС", - заверил он. "Мы хотим и должны встретиться, поскольку возникла новая внутриполитическая ситуация и весь мир находится на пороге перемен", - добавил Зеехофер.

Одновременно он подчеркнул, что его партия не намерена уступать в вопросе введения четко установленных квот на прием беженцев. "Мы не отступим от нашей позиции, поскольку считаем ее правильной. Наряду с общей с ХДС предвыборной программой будет создан план для Баварии, в котором будет ясно сказано о квотах", - сообщил глава земельного правительства. "После победы блока (ХДС/ХСС) на выборах мы в ходе переговоров о создании коалиции побеспокоимся о том, чтобы наше требование было осуществлено", - подчеркнул Зеехофер, в очередной раз отметив, что "без квот не будет коалиции с ХСС".

Христианско-социальный союз продолжает настаивать на том, чтобы ФРГ не принимала более 200 тыс. мигрантов в год. ХДС отвергает это требование.