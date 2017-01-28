Задержанные в аэропорту Нью-Йорка граждане Ирака подали в суд на Трампа

Граждане Ирака, которых временно задержали после прибытия в аэропорт Нью-Йорка, подали в суд на президента США Дональда Трампа . Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, задержание произошло в связи с новым указом главы государства о временном запрете на въезд в США гражданам семи стран Ближнего Востока.

Один из задержанных был отпущен.

Ранее сообщалось, что США временно ограничили въезд гражданам Сирии, Йемена, Судана, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана.