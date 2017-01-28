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Задержанные в аэропорту Нью-Йорка граждане Ирака подали в суд на Трампа
Граждане Ирака, которых временно задержали после прибытия в аэропорт Нью-Йорка, подали в суд на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.
По данным телеканала, задержание произошло в связи с новым указом главы государства о временном запрете на въезд в США гражданам семи стран Ближнего Востока.
Один из задержанных был отпущен.
Ранее сообщалось, что США временно ограничили въезд гражданам Сирии, Йемена, Судана, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана.
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